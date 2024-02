O vereador Robinho Nunes (União Brasil) usou as redes sociais para compartilhar uma publicação antiga da cantora Anitta e dizer que o preço médio do gás de cozinha no Brasil é de R$ 145,08.

O post feito pela artista é de março de 2021. No vídeo compartilhado por Anitta, além do valor do gás de cozinha, há também a cotação do dólar, na época R$ 5,60, o depósito de R$ 89 mil na conta de Michelle Bolsonaro e o preço de uma mansão comprada por Flávio Bolsonaro por cerca de R$ 6 milhões. Veja o vídeo:

Liquidação total do Brasil inteiro! Todo dia é de preço alto com o #Bolsocaro pic.twitter.com/pq0g6jFx1F — Anitta (@Anitta) March 5, 2021

Na manhã desse sábado (17/2), o vereador Robinho Nunes usou as redes para rebater o post de 2021 de Anitta, afirmando que o preço médio do gás de cozinha é, atualmente, R$ 145,08.

Segundo o site da Petrobrás, o preço médio do item no Brasil é de R$ 101,94. Em São Paulo, o valor médio é de R$ 101,64. Em Minas Gerais, o preço médio do gás é de R$ 100,79.

A divulgação é feita pela Petrobras levando em conta dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), baseados nos preços médios ao consumidor final nos 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa foi feita entre 04/02/2024 e 10/02/2024.

Nos comentários da publicação feita pelo vereador, muitos usuários questionaram a informação compartilhada. “No bairro onde moro, o botijão de gás custa menos de R$90,00 pagando no dinheiro”.

“Só se for no município que o senhor representa. Pois aqui está R$ 80”. Veja os comentários da publicação: