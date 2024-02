Quando assumir seu cargo no Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que foi eleito senador em 2022, deixará seu cargo para sua suplente, Ana Paula Lobato (PSB-MA), que assumirá a cadeira do até então ex-ministro da Justiça do presidente Lula (PT).

Ela já ocupava a vaga desde que Lula escolheu Dino para Esplanada dos Ministérios. Agora, Ana Paula Lobato permanecerá no cargo de senadora pelos próximos sete anos – até 2030.

Formada em enfermagem, Ana Paula tem 39 anos — a mais jovem senadora — e é casada com o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB-MA).

Lobato nasceu em Pinheiro, no Maranhão, mesma cidade do ex-presidente José Sarney. O município fica no noroeste do estado e 113 quilômetros de distância da capital, São Luís.

A parlamentar começou na política aos 27 anos, quando se filiou ao PPS, atual Cidadania. Ela passou quase quatro anos no partido até sair em maio de 2015. Em março do ano seguinte, se filiou ao PDT, partido no qual se candidatou a vice-prefeita da cidade de Pinheiros, onde nasceu.

No começo de 2022, Ana Paula Lobato assumiu o cargo de prefeita interina, quando o então prefeito foi afastado pela Justiça. Nesse mesmo ano, se desfiliou do PDT e migrou para o PSB, partido de Flávio Dino, ocasião em que foi chamada para concorrer ao lado dele na chapa para o Senado.