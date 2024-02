Alvo de críticas de alguns blocos do carnaval de Belo Horizonte, o governador Romeu Zema (Novo) está passando o feriado no interior com os pais.

Em uma postagem nas redes sociais, o governador brincou com tema da festa: “Carnaval da Liberdade e Carnaval da tranquilidade”. No texto, Zema disse que optou pela segunda opção. “Optei pelo Carnaval da tranquilidade: com meus pais”.

No fim do ano passado, Romeu Zema e o prefeito Fuad Noman assinaram um termo de intenções para trabalharem em conjunto na organização do carnaval da capital em 2024. Essa foi a primeira vez, em pouco mais de cinco anos de governo, em que o governador investiu no evento, que há anos é organizado pela prefeitura de BH.

A sonorização representa uma das principais novidades. A ideia é de que caixas de som reproduzam, em tempo real, a música dos blocos que arrastam foliões por ruas e avenidas, ampliando o alcance sonoro dos trios. Aproximadamente R$ 4,5 milhões foram investidos para este recurso, já testado e avaliado como eficiente em outros estados do Brasil.

Banheiros químicos e gradis de segurança

Além disso, o Governo de Minas repassou para a Prefeitura de Belo Horizonte cerca de R$ 4 milhões para a instalação de banheiros químicos e gradis de segurança, entre outros investimentos.

Do outro lado, Fuad investiu cerca de R$ 1,66 milhão para financiar 105 blocos que desfilarão na capital. A PBH aponta que o número de grupos interessados em receber apoio financeiro da administração municipal mais que dobrou neste ano, com 536 blocos de rua cadastrados para desfilar na cidade.

Além disso, na gestão de Fuad, houve um aumento de mais de 100% nos valores investidos para os desfiles das Escolas de Samba. Em 2016, cada uma das agremiações recebia R$ 100 mil de investimento e passaram a receber R$ 243.800, visando a edição de 2024. O auxílio financeiro disponível para o Grupo de Acesso desfilar neste ano é de R$ 146.280.

Porém, mesmo com os milhões investidos pelo governo de Minas Gerais e uma divisão clara de slogans das administrações municipal e estadual, o saldo político positivo do carnaval não vem sendo para o governador.

Isso porque, em cima dos trios, a política é clara: "Fora Zema". E, mesmo com as avenidas adornadas com símbolos da administração, da Cemig e da Codemge, o governador acabou sendo mais criticado do que reverenciado por suas ações durante os primeiros dias de folia.