O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi ao twitter do empresário Donald Trump Júnior, filho do ex-presidente americano Donald Trump, pedir que ele "mostre ao mundo o que está acontecendo no Brasil".

O comentário, feito na tarde dessa quinta-feira (8/2), foi em resposta a uma postagem do americano sobre investigações da manipulação de documentos confidenciais de Donald Trump e Joe Biden.

A Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, é responsável por realizar 33 buscas e apreensões contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por suspeita de tentativa de abolição do estado democrático.

A ação da PF foi deflagrada após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em um dos documentos apresentados, Bolsonaro editou um documento que originalmente pedia a prisão de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e do presidente do Congresso Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mantendo apenas o primeiro como alvo de uma ordem de prisão.