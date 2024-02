ATOS GOLPISTAS

Moraes vota para condenar mais 15 réus pelos atos do 8 de janeiro

Ministro do STF votou pela condenção de 15 pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro, em que as sedes dos Três Poderes foram depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)