Em uma das sequências, Carlos Bolsonaro encosta carinhosamente a cabeça no ombro de Jair Bolsonaro enquanto este pratica tiro em um estande

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) postou em suas redes sociais nesta quinta-feira (8/2) um vídeo de 17 segundos em que aparece ao lado do pai, quase como um guarda-costas, em diversos momentos.

Nas imagens, Carlos aparece com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em momento como live e debates durante a campanha eleitoral de 2022. Em outra cena, enquanto Bolsonaro atira, em um estande de tiro, seu filho coloca de forma carinhosa a cabeça no ombro de seu progenitor. No texto, ele escreveu "sempre!".

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje a Operação Tempus Veritatis que realizou mais de 30 busca e apreensões em diferentes cidades do Brasil contra o ex-presidente e aliados.

Em 2022, o presidente, pessoas do governo e militares se reuniram para tentar articular uma "virada de mesa" para que não ocorresse as eleições e garantisse à reeleição de Bolsonaro.

Foi requerida pela PF a entrega do passaporte de Jair Bolsonaro. O documento, que estava no escritório dele na sede do Partido Liberal.