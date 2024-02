A bancada do PSB na Câmara decidiu abandonar o bloco que integra na casa, de nove partidos, entre os quais vários do Centrão. É o caso do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira. A legenda encaminhou ofício a Lira, datado de 1º de fevereiro, na semana passada, com esse comunicado.

O Correio apurou que o partido, que sempre foi aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu deixar o bloco por restrições ao comportamento de Lira, que vive um momento de tensão com o Palácio do Planalto. O PSB é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Dez dos 14 deputados da bancada assinaram o ofício de desligamento do bloco. Um desses signatários, o deputado Duarte Júnior (PSB-MA), disse à reportagem que o PSB é uma legenda com "história na luta pelos direitos sociais e fundamentais" e que a permanência no bloco poderia "tirar o protagonismo dessas pautas".

O deputado é relator do projeto que altera a Lei dos Planos de Saúde, dando ênfase aos direitos dos usuários. Mas esse projeto não é pautado e tem encontrado resistência em partidos desse bloco que o seu partido agora já não integramais, incluído o PP, de Lira.

Estão nesse bloco, além do PP, o União Brasil, o Avante, o Solidariedade, o Patriota, a federação PSDB e Cidadania e o PDT. É o maior bloco da Câmara.