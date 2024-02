O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que cogita se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026. A fala do político foi dada nesta segunda-feira (5/2) em entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan.

“Estou hoje à frente de Minas para fazer o melhor pelo estado. Se tivermos uma boa gestão, formos bem avaliados, talvez esse caminho possa se concretizar no futuro, mas ainda não me preocupo com isso”, disse.

Apesar da fala, o mineiro aponta que irá apoiar o candidato de direita mais bem cotado para assumir o cargo.

"Em 2026, vou estar de prontidão para apoiar o melhor candidato da direita porque o que temos hoje não acerta e eu me sinto convocado automaticamente", afirmou o governador, cutucando, sem citar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema ainda falou sobre a importância do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como cabo eleitoral no pleito. O ex-militar está inelegível por oito anos após ser condenado por fazer uma reunião com representantes estrangeiros no Palácio do Planalto e transmitir o evento numa televisão pública.