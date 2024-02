O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá retornar a Minas Gerais em março. A informação foi confirmada pelo deputado Rogério Correia (PT), vice-líder do governo, ao Estado de Minas. Nesta semana, o chefe do Executivo federal virá ao estado pela primeira vez desde que foi eleito no fim do ano passado.

De acordo com Rogério, a visita de Lula em março será para cumprir agendas focadas nas eleições municipais deste ano. "Ele deve anunciar essa vinda. Sobre as cidades, ele tem predileção pelo Vale do Jequitinhonha. Acredito que Itajubá, Norte de Minas, Triângulo, enfim, será uma visita abrangente".

Rogério é um dos líderes que está organizando a visita desta quinta-feira (8/2) a Minas Gerais. "Primeiramente, o presidente é muito querido. Estamos enfrentando um problema de espaço, pois o presidente fará uma prestação de contas sobre o apoio concedido a Minas Gerais, abrangendo obras, infraestrutura e políticas sociais. Ele se reunirá com líderes políticos, representantes de movimentos sociais, setor empresarial e imprensa", explicou.

Além disso, segundo Rogério, Lula planeja trazer pelo menos oito ministros para apresentar os investimentos já realizados, como os recursos do PAC, o crescimento do Bolsa Família no estado e a oferta de Bolsa Permanência na educação. "Também serão anunciados projetos programados e futuros investimentos em infraestrutura, saúde e áreas como o Aeroporto Carlos Prates. A visita é crucial para reivindicar ao presidente o que consideramos essencial para o futuro de Minas Gerais", afirmou.

Ainda segundo Rogério Correia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), será convidado para participar da visita ao lado de Lula. "O presidente reconhece a importância de ajudar o estado, independentemente da afiliação partidária do governador", concluiu.