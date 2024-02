“Minas muito bem representada em Brasília”, foi assim que o governador Romeu Zema (Novo) avaliou os mandatos do senador Cleitinho (Republicanos) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Tanto Cleitinho, como Nikolas, foram cotados para substituir o governador em 2026. Enquanto o senador, ainda flerta com o Novo e pode desistir da ideia de concorrer nas eleições, o deputado já é figurinha confirmada no pleito que deve escolher o próximo chefe do Executivo de Minas Gerais.

O elogio do governador foi feito em vídeo publicado no domingo (4/2). Zema disse que os estudantes da rede estadual de ensino não serão obrigados a se vacinar para poder frequentar as aulas.

“Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas”, declarou Zema. Antes disso, Nikolas disse que o comunicado do governador estaria relacionado com a “liberdade” dos estudantes.

No entanto, não ficou claro na mensagem se a medida é válida para imunizantes contra a COVID-19 ou para todo o calendário básico de imunização infantil.