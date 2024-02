"Se isso for verdade, não há clima para esse cidadão continuar na polícia", disse Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na quinta-feira (8) em Belo Horizonte acompanhado de oito ministros para anunciar investimentos tanto de infraestrutura como sociais. Essa é a primeira vez de Lula em Minas desde as eleições.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou nesta segunda-feira (5), uma reunião para organizar a chegada do presidente. O deputado federal Rogério Corrêa e pré-candidato à prefeitura de BH afirmou que Romeu Zema será convidado, mas não garantiu a presença do governador.

O deputado pede para que apoiadores de Lula não venham em caravana do interior, porque segundo ele, pode ser frustrante. “Quem quer ver o presidente, não vai ser possível. Ele não vai fazer um comício do lado de fora. Não incentivamos que venham”, afirma.

“O presidente irá fazer uma prestação de contas, dizer o que Minas Gerais já recebeu do governo, tanto de obras e infraestrutura, quanto de políticas sociais", afirma.

Segundo Corrêa, Minas Gerais é o segundo estado que mais recursos do PAC vai receber. “Nós temos uma oferta para o Bolsa Família, que cresceu muito no estado em valor e pessoas, e o presidente vai fazer essa avaliação. Do ponto de vista ainda da educação, é o Bolsa Permanência, para que o aluno carente possa receber um recurso de bolsa e poupança da escola para diminuir a evasão”, diz.

O deputado ressalta que ainda serão faladas questões de infraestrutura, como o Anel Rodoviário. Na saúde, de investimento em postos de saúde, e também de unidades básicas de saúde, até o aeroporto Carlos Prates será discutido.

“É uma bela área para parque, para moradia. Então, serão anúncios do que já está programado e anúncios futuros, quais os investimentos que teremos. É uma visita fundamental para Minas Gerais, para que a gente possa também reivindicar do presidente o que achamos que é essencial de estar aqui no futuro para Minas Gerais”, destaca.

É esperado um público máximo de 800 pessoas, mas a previsão é que Lula não apareça em público. A CUT está pensando em instalar telões para que todos consigam ver o presidente.