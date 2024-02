O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amazonas aprovou, por 4 a 2, a cassação do mandato do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), em sessão desta quarta-feira (31/1). O parlamentar preside a Frente Parlamentar Evangélica (FPE) do Congresso Nacional. O parlamentar pode recorrer.

O Ministério Público Eleitoral o acusa de irregularidade no fretamento de aeronave durante as eleições de 2022, quando Câmara foi reeleito para seu sétimo mandato de deputado federal.

A decisão do tribunal leva à perda de mandato de outro deputado, Adail Filho, também do Republicanos do Amazonas, que se elegeu graças a boa votação de Silas. Pelas contas do coeficiente eleitoral, Filho não teria, então, obtido votação suficiente.