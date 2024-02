Na véspera de deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) publicou uma mensagem agradecendo apoio e carinho da população; ele irá assumir cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal

Em seu último dia à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) publicou nesta quarta-feira (31/1) um vídeo em suas redes sociais agradecendo às pessoas, desejando sorte ao seu sucessor e fazendo um resumo da sua vida política.

"Vou passar um período no Senado, já trabalhei na Câmara e ao fundo o Supremo, onde vou passar alguns anos, enquanto Deus me der vida e saúde", afirmou.

Indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga da ex-ministra Rosa Weber, Dino irá tomar posse apenas no dia 22 de fevereiro.

Até lá, ele voltará a assumir seu cargo no Senado, para onde foi eleito em 2022 com 62,41% dos votos dos maranhenses. Para se tornar ministro da Justiça, ele teve que se licenciar do poder Legislativo.

Em 2006, o ex-juiz Flávio Dino, ainda filiado ao PCdoB, foi eleito deputado federal pelo Maranhão com 120 mil votos. Na Câmara dos Deputados, ele esteve apenas por um mandato, chegou a perder a eleição à prefeitura de São Luís em 2008 e ao governo do estado em 2010, mas foi eleito governador em 2014 em primeiro turno. Quatro anos depois, ele foi reeleito.

"Gabinete pronto para entregar para o meu sucessor, o ministro Lewandowski, a quem desejo sorte, sucesso e proteção de Deus", disse o futuro membro da Suprema Corte.

O cenário da gravação mostra a janela onde o agora ex-ministro coordenou o enfrentamentos dos atos golpistas perpetrado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 8 de janeiro de 2023.

Mensagens de apoio

Políticos de diferentes partidos e personalidades foram a publicação agradecer e demonstrar carinho a Flávio Dino.

A ex-candidata ao governo de Minas Gerais Lorene Figueiredo (Psol) desejou "sucesso no próximo cargo".

Comentários similares foram feitos pela ex-deputada federal e candidata à vice-presidente em 2018 Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) e pela atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP).

A atriz Elizabeth Savala e a cantora Zélia Duncan também desejaram sorte a Dino, assim como o ex-jogador e apresentador Neto, que declarou ser "fã" do futuro ministro do STF.