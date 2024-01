MC Bin Laden defendeu as políticas sociais de Lula

O cantor e compositor MC Bin Laden, participante do Big Brother Brasil (BBB), saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após discordar de um colega do reality show da TV Globo, nesta quarta-feira (17/1).

Na ocasião, o participante Nizam teria comentado que sua casa foi assaltada, mas o criminoso não seria preso por causa de Lula. A fala foi repercutida pelo funkeiro e pelo colega Luigi em uma conversa momentos depois.

“O Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado. Muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente não é um país preparado para ter porte de arma", disse Bin Laden.

O MC também disse que era preciso incentivar as pessoas a terem livros ao invés de armas. “Vai falar que a culpa é de um presidente que mais olhou para o povo pobre? Ah se liga mano. (...) Nós vamos motivar os outros a terem arma ao invés de ter livro? O povo tá passando fome cara? (que falta) saúde pública? O mano quer meter uma dessa pra nós?", completou.