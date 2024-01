O Consórcio Brasil Central, que reúne os governadores do Centro-Oeste e alguns da região Norte, tem encontro marcado em Brasília para discutir não só a segurança alimentar, como também a regulamentação da reforma tributária. Até aqui, três estados do bloco – Goiás, Tocantins, Rondônia, e o Distrito Federal – aumentaram o ICMS depois da aprovação da reforma tributária. Só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não aumentaram a alíquota de ICMS. O Maranhão, que também faz parte desse grupo, elevou o valor do imposto antes da aprovação da reforma. A ideia é compilar sugestões do grupo para essa regulamentação.



E nós?

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, estará presente na reunião do Consórcio Brasil Central. Vai discutir formas de combate à fome. Internamente, muitos reclamam que desses estados, a maioria fica para escanteio nos programas sociais porque têm farta produção agrícola.



E o MDB, hein?

Está difícil pacificar o MDB. O esperado encontro entre o ministro das Cidades, Jader Filho, e o ex-secretário-executivo do Ministério Hildo Rocha não tinha ocorrido até o final da tarde de de ontem. Nesse ritmo, Hildo Rocha está no mesmo barco que o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. Fez um bom trabalho e está cheio de convites para outros voos fora de Brasília.



O diferencial de Marta

Os petistas não escolheram Marta Suplicy à toa. A futura vice de Guilherme Boulos tem, pelo menos, 10% dos votos de São Paulo que a acompanham para onde for. Nenhum outro potencial candidato a vice tem esse volume de votos que o segue. Esse percentual pode ser o que Boulos precisa garantir para vencer a eleição num segundo turno.



Flor do recesso

O estremecimento entre Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto por causa dos elogios a Lula não irá adiante. Pelo que se ouve nos bastidores, os bolsonaristas não querem prescindir do horário eleitoral e do financiamento do PL, que tem mais recursos que qualquer outra legenda.



Sem Milei

O deputado Carlos Zaratini (PT-SP) aproveita esses dias em Mendonza, um dos pontos turísticos mais procurados da Argentina por quem aprecia bons vinhos. Ele conta que viu poucos pedintes nas ruas, mais precisamente, no Centro da cidade, onde a concentração de turistas é grande.