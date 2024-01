Morreu neste sábado (6/1) o deputado estadual por São Paulo Antônio Carlos Campo Machado. O advogado criminalista tinha 84 anos. Segundo a família, Machado sofria de um quadro grave de leucemia. O parlamentar ficou conhecido como um dos mais longevos no cargo. Ele foi eleito para mandatos consecutivos entre 1987 e 2023.

Pelas redes sociais, o vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, lamentou a morte do parlamentar. “Perdi hoje um grande amigo, que tinha como marca a lealdade. Um dos maiores líderes partidários do país, admirável articulador político, dedicado servidor da causa pública, Campos Machado foi fiel aos compromissos que assumia, sempre orientados pelos ideais de defesa da democracia e do respeito às instituições e aos poderes legitimamente constituídos", escreveu.

E completou: "Foi eleito oito vezes deputado à Assembleia Legislativa do nosso estado, onde se destacou no trabalho parlamentar, que teve como principal finalidade a promoção social, a defesa da família, a valorização da mulher e da dignidade humana. Que a lealdade pela qual ele será sempre lembrado seja o seu maior legado a nos inspirar”.

A Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo (Alesp) informou que o velório será realizado no seu Hall Monumental, no Palácio 9 de Julho, a partir das 13h30 deste sábado. O enterro será no Cemitério Parque Morumby, após o término do velório, às 10h deste domingo (7/1).