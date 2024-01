Um bolão feito por funcionários da liderança do PT da Câmara dos Deputados acertou a quadra da Mega da Virada e faturou R$ 25.529,91. Por ser um prêmio pequeno por pessoa, cerca de R$ 48 para cada integrante, o grupo considera utilizar o dinheiro para investir em novas apostas. Participaram 301 pessoas, que investiram R$ 33 cada, em 535 cotas.

O assessor legislativo Joaquim Carlos Carvalho foi o responsável pela organização do bolão de ano novo e de outras apostas coletivas. Ele conta que, apesar de apostar em outras loterias da Caixa, a Mega-Sena é a que já rendeu mais prêmios para eles. “Nós temos um grupo fechado que joga por trimestre, qualquer sorteio com prêmio acima de R$ 10 milhões, quando há premiação superior a R$ 100 milhões eu abro um bolão especial”, explica. O grupo que reúne funcionários da liderança para apostas recorrentes se chama Lotérica PT da Sorte.

Em 2019, Joaquim também organizou um bolão que acertou as seis dezenas do sorteio e que deu aos participantes o prêmio de R$ 120 milhões. Dividido por 49 cotas, os integrantes faturaram R$ 2,4 milhões cada. E a sorte não para por aí. O assessor conta que esses bolões entre funcionários do partido na Câmara já acertou três quinas e quase uma dezena de quadras desde 2019. No início deste mês, os participantes acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram R$ 14 mil por pessoa,

Por pouco

No bilhete premiado, é possível ver a aposta premiada com quatro números acertados. A aposta de 11 dezenas acertou os números 24, 33, 41 e 56. Faltaram os números 21 e 48, que aparecem nas duas apostas acima da vencedora. Foi por pouco.

Mas isso não é motivo para desanimar Joaquim, que acertou outra quadra em mais um bolão. A confiança era tanta que ele já havia sinalizado desde o início de dezembro ao gerente da Caixa Econômica que iria na quarta-feira (3/1). “Deixei agendado com o meu gerente que amanhã eu ia buscar meu prêmio da Mega da Virada, quero ver a cara, quando me vir chegando na agência amanhã”, finaliza.