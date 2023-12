A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) cobrou do governador Romeu Zema (Novo) uma solução para o problema dos elevadores da Cidade Administrativa, que fica no Bairro Serra Verde, Região Norte de Belo Horizonte, que abriga as secretarias e outros órgão do primeiro escalão do estado. Parte deles estão parados há mais de um mês por problemas técnicos. No último dia 27 de novembro, Marcos Tadeu Rozemberg, servidor público de 66 anos, morreu depois de subir 13 andares para chegar ao seu posto de trabalho no Prédio Minas, um dos edifícios da sede administrativa do governo.



Em ofício encaminhado ao governador, a deputada solicitou que sejam apresentadas as medidas adotadas para solucionar o problemas e, na hipótese da persistência da paralisação dos elevadores, quais ações estão sendo tomadas para garantir a segurança e integridade física dos trabalhadores, visitantes e público em geral.

No documento encaminhado, Beatriz Cerqueira lamentou o falecimento do servidor e afirmou ter recebido reclamações de que eles continuam parados.



Em 27 de novembro, data de falecimento do servidor, os elevadores estavam estragados há cerca de uma semana. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão emitiu na época uma nota afirmando que foram detectadas falhas no funcionamento de alguns elevadores do Prédio Minas durante os procedimentos de manutenção permanente e preventiva.

“Desde então, a Intendência da Cidade Administrativa vem tomando as providências necessárias para garantir a retomada segura do funcionamento dos elevadores. Três empresas foram contratadas para a realização de perícia com o objetivo de identificar e corrigir a razão das falhas no funcionamento”, afirmou a nota da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Ainda segundo os relatos recebidos pela deputada, somente os elevadores privativos estariam em funcionamento, porém, apresentando problemas rotineiros. De acordo com a deputada, também há denúncia de que vários banheiros estão sem o funcionamento adequado.

“São problemas relacionados à manutenção dos prédios da Cidade Administrativa que merecem a devida urgência e atenção, de modo que se evitem novas tragédias e garanta a segurança dos seus trabalhadores, visitantes e do público em geral”, afirma a parlamentar no documento enviado ao governo de Minas.



De acordo com uma servidora pública ouvida pela reportagem, os elevadores do Prédio Minas seguem paralisados penalizando quem está trabalhando presencialmente. De acordo com essa servidora, os elevadores destinados aos secretários e funcionários do primeiro escalão foram liberados para uso geral, mas eles não dão conta da demanda e param com frequência.

O governo do estado foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou.