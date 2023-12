O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de almoço de Natal, nesta segunda-feira (25/12), com repatriados da Faixa de Gaza, que chegaram ao Brasil no último sábado (23/12). O evento será realizado no Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília, onde eles estão hospedados desde que chegaram no avião das Força Aérea Brasileira (FAB).



Assim que chegaram ao solo brasileiro, os repatriados receberam atendimento médico, psicológico, tomaram vacinas e continuaram processo de documentação para permanecer no país.



O governo federal fez esforço para que os repatriados conseguissem encontrar os familiares até o Natal, porém, alguns seguem na capital federal.



Ao todo, desembarcaram 30 pessoas - 14 brasileiros e 16 familiares palestinos. Nove deles conseguiram embarcar para seus destinos finais - três foram com voo da FAB até o Rio de Janeiro e outros seis embarcaram em voos comerciais para Vitória, São Paulo e Salvador.



Os outros 21 repatriados irão participar do almoço com o presidente e seguirão com assistência do governo federal até terem destino definido.