Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a mensagem natalina para fazer um balanço do primeiro ano do seu governo

Em pronunciamento à nação na noite deste domingo (24/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um balanço do primeiro ano de seu terceiro mandato, destacando conquistas sociais, aprovação de reformas e melhorias econômicas. "O Brasil voltou a ter um governo de verdade", sintetizou.

Ao fim de 2022, o Banco Central do Brasil estimou que o PIB (Produto Interno Bruto) fosse crescer apenas 0,75% em 2023. Cenário que foi se alterando, com a estimativa de melhora econômica de 3,0%, realizada na última quinta-feira (21/12).

"O PIB, que é a soma de toda riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle. O preço dos combustíveis está caindo", celebrou o petista.

O dólar, que no fim de 2022 custava R$ 5,28, passou, nos últimos dias do ano, para R$ 4,98, outro fato destacado pelo parlamentar.

Nos primeiros meses do ano, o governo aumentou o salário mínimo em 1,4%, o que corresponde a R$ 18 em relação ao valor de R$ 1.302, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2023, chegando a R$ 1.320. O ajuste foi superior à inflação.

A prática de valorização do salário mínimo acima da inflação não foi adotada nos dois governos anteriores, dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL), de 2019 a 2022, e Michel Temer (MDB), de 2016 a 2018.

"Geramos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação, e mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual", enumerou o presidente.

A Lei 14.611, sancionada pelo petista, garante igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função ou que façam trabalho de igual valor.

"Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil, a exemplo do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e a Farmácia Popular", afirmou o petista. Ele apontou ainda a criação do programa "Desenrola", no qual brasileiros puderam renegociar suas dívidas.

Projetos que foram aprovados no Congresso também foram enfatizados durante a fala. Principalmente a aprovação da Reforma Tributária, tema debatido há mais de 30 anos no parlamento.

"Aprovamos a taxação dos superricos. Conseguimos um feito histórico: a aprovação da Reforma Tributária, algo que se tentava há quarenta anos no Brasil. Além de estimular os investimentos e as exportações, a reforma corrige uma injustiça: agora quem ganha mais, pagará mais imposto, e quem ganha menos, pagará menos imposto."

O presidente afirmou que o governo federal vem apoiando os estados no combate ao crime organizado e listou a recuperação de bens e dinheiro.

Por fim, o parlamentar afirmou que em 2024, vai "trabalhar fortemente para superar todas as expectativas".