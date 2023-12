Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/12), mostra que 21% dos brasileiros - um a cada cinco - têm receio que discussões políticas atrapalhem a celebração de Natal, mesmo um ano após as eleições, período marcado por uma polarização intensa entre apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o levantamento, 10% dos entrevistados afirmam que as divergências políticas foram decisivas para escolher não se reunir com familiares no natal. Outros 9% afirmam que conhecem familiares que não irão aos encontros de final de ano por razões políticas.

A pesquisa ainda indica que o receio de discussão é maior entre os jovens. "Entre os que têm de 16 a 34 anos, 23% têm medo que as reuniões terminem em briga, contra 20% de quem tem entre 35 e 59 anos e 18% entre os mais velhos", indica o levantamento.

Apesar disso, para 82% dos entrevistados o natal segue sendo um momento importante de celebração.

O levantamento também indica que 25% dos brasileiros afirmam que a ceia de Natal deste ano será mais "farta"; 36% disseram que vai ser igual à do ano anterior; e para 35%, será pior. "A diferença entre eleitores de Lula e de Bolsonaro, neste ponto, é gritante: 39% dos petistas afirmam que será mais farta, contra apenas 10% de Bolsonaro", ponta a pesquisa.

"Do total, 22% afirmaram que vão comprar mais presentes de Natal que no ano passado, 27% disseram que vão adquirir a mesma quantidade, e 48% responderam que as comprar vão minguar. Já sobre presentes, 67% dos bolsonaristas afirmam que vão comprar menos coisas neste ano, contra 33% dos que declaram voto em Lula", conclui.