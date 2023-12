O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, nesta segunda-feira (18/12), mais um pedido de liberdade provisória do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB). Preso há pouco mais de um ano por atirar em policiais federais que tentaram cumprir uma ordem judicial, o político atualmente está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro.

A defesa de Jefferson justificou o pedido de revogação de prisão por conta do "quadro debilitado de saúde, com infecções hospitalares e depressão grave", com adoção de medidas cautelares ou a conversão em prisão domiciliar. No entanto, Moraes rejeitou o recurso.

Em outubro, o ministro do STF já havia negado outro pedido de liberdade do ex-deputado. Roberto Jefferson é réu por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais que tentavam cumprir uma ordem de prisão no dia 23 de outubro do ano passado. Na ocasião, o ex-parlamentar recebeu os agentes a tiros de fuzil e uma granada. Segundo investigações, ele teria até 13 armas de fogo em casa, no município de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

Apesar de não conceder o pedido de liberdade, Alexandre de Moraes havia permitido, em outra decisão deste ano, que o detento pudesse receber visitas de médicos particulares, desde que sejam respeitadas as normas sanitárias do hospital. Roberto Jefferson foi transferido para o hospital por apresentar um quadro clínico de desnutrição, agitação psicomotora, desorientação, baixa aceitação alimentar e crise convulsiva.