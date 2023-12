Com uma série de obras em andamento em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que “muita coisa” deve ficar para um próximo governo. Em entrevista ao “EM Minas” deste sábado (16/12), transmitido pela TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, Fuad afirma que algumas intervenções podem ficar para até 2026, quando um novo prefeito já estiver há um ano no cargo.

“Vai ficar muita coisa para o próximo mandato, para o próximo governo. Minha preocupação é que tem muita obra em andamento e eu temo muito pela não continuidade dessas obras em 2025”, frisou o prefeito.

Para Fuad, a não continuidade de obras quando se troca de governo é uma característica “péssima do Brasil”.

“Se tem essa mania no Brasil, que é péssima, de que o novo governo chega dizendo que não vai fazer nada que estavam fazendo e param as obras. Isso é muito ruim para a cidade como um todo e me preocupa, mas, de fato, nós não vamos conseguir fazer todas as obras. Tem muita coisa acontecendo e para acontecer ainda em 2024 que vai ultrapassar 2025 e até 2026. Vamos esperar o novo governo para ver o que vai dar”, ressaltou.

Belo Horizonte passa por uma série de obras viárias com o intuito de melhorar o trânsito da cidade, além de intervenções urbanísticas em praças e parques. Durante a entrevista, o prefeito também destacou as obras de contenção de enchentes, o que segundo ele são fundamentais para evitar “problemas já conhecidos”.

Fuad, no entanto, não confirma se será candidato à reeleição nas eleições de 2024. “Até hoje não tomei essa decisão. Eu tô trabalhando muito, tenho 300 obras acontecendo em Belo Horizonte simultaneamente, mais de 3 bilhões de recursos investidos, eu não posso parar para falar em política agora”, disse.

