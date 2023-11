Secretário geral do MDB se encontra com Fuad. Na mesa, as eleições municipais

O secretário-geral do MDB e deputado federal por Minas Gerais, Hercílio Coelho Diniz, reuniu-se na sexta-feira (17/11) com o prefeito Fuad Noman (PSD) para discutir estratégias relacionadas às eleições municipais.

O deputado foi convidado pelos articuladores do prefeito para o encontro. De acordo com Hercílio, ao abordar as eleições municipais, a prioridade do MDB é estabelecer uma candidatura própria, mas está aberto a considerar a possibilidade de uma candidatura conjunta durante o processo de construção, visando o melhor para Belo Horizonte.

Além das eleições do próximo ano, o deputado federal e o prefeito debateram as melhorias necessárias para BH. "Infelizmente, sinto que Belo Horizonte não está recebendo os recursos que merece e precisa. Atualmente, a capital tem várias obras em andamento, incluindo mais de 300 iniciativas do governo municipal. As obras mais urgentes e necessárias são aquelas do Metrô, do Anel Rodoviário e a revitalização dos principais corredores. Esses projetos só serão viáveis a curto prazo com o apoio do governo federal. Como deputado federal, nossa missão é facilitar o diálogo e criar pontes para que o governo federal invista nessas melhorias", declarou o deputado após o encontro com o prefeito.

Em relação ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o secretário-geral do MDB também participou, em Brasília, na última quinta-feira (16), do encontro entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Taudeu Martins (MDB/MG), para discutir uma nova solução para o impasse da adesão do estado ao regime.

"Estamos cientes de que Minas Gerais enfrenta um momento difícil, com uma grave situação fiscal, mas estamos trabalhando em Brasília para encontrar uma solução para a dívida com a União. Essa solução só é possível por meio do diálogo e com o apoio do governo federal. Como deputado federal, meu papel é auxiliar na interlocução necessária", concluiu Hercílio.