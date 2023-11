Com mais de 8 mil votos, o engenheiro civil Marcos Gervásio foi eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). Este ano, as eleições foram marcadas por apoios políticos aos candidatos, como foi o caso dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Pedro Aihara (Patriota-MG).

“Agradeço sinceramente todo o apoio recebido nessa jornada, pautada pela ética, transparência e dedicação total. Cada voto foi e continuará sendo fundamental para conduzirmos o nosso Crea-MG nos próximos três anos, com o compromisso e a dedicação que a agronomia, a engenharia e as geociências merecem. Planejo uma gestão para todos e com a participação de todos. Nosso Conselho estará sempre de portas abertas para nossos profissionais e empresas”, comemorou Gervásio.

A eleição foi a primeira realizada pelo Sistema Confea/Crea e Mútua pela internet e ocorreu na sexta-feira (17/18). Gervásio, apoiado pelo atual presidente Lucio Fernando Borges, conquistou a presidência com 8.044 votos, representando 44,97% do total.

A nova gestão abrangerá o período de 2024 a 2026.

Gervásio acumula 35 anos de experiência na indústria da construção civil, fundações, sondagens e consultoria, sendo natural de Nova Era e residente em João Monlevade. Durante sua campanha, o engenheiro se comprometeu a um mandato pautado por ética, transparência e dedicação integral, buscando o progresso da agronomia, engenharia e geociências.

Na mesma eleição, Júnia Neves foi nomeada diretora geral da Mútua-MG, enquanto Eber França assumiu o cargo de diretor administrativo da instituição. Vinicius Marchese, por sua vez, foi eleito presidente da Confea com 62,9 mil votos (44,39%).

No total, a eleição para a presidência do Crea-MG contou com 17.887 votos, sendo 8.044 para Marcos Gervásio; 3.869 para Gilson Queiroz; 3.430 para Gilberto Carvalho; 1.063 para Rodrigo Paiva e 1.018 para Jefferson Joe. Houve 194 votos em branco e 269 nulos.