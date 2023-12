Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento Dilma Rousseff é ironizada por viajar de primeira classe

A ex-presidente Dilma Rousseff foi questionada de forma irônica por viajar de primeira classe. O vídeo foi gravado por outra passageira. Dilma é a atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, que tem sede em Xangai, na China.

"De primeira classe...?", falou a mulher que gravava.

A ex-presidente respondeu: "sou presidente do banco. Tu acha que presidente do banco viaja como?".

A resposta de Dilma gerou uma série de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) classificou a resposta de arrogância e alegou que ela não está à frente do banco internacional por sua competência.

A presidência do banco dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como é conhecido, foi indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mandato vai até julho de 2025.