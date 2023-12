O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (12/12) que fará um ato no próximo dia 8 de janeiro para "lembrar o povo que o golpe foi debelado pela democracia". A declaração ocorreu durante cerimônia de anúncio de financiamento dos bancos públicos para investimentos nos estados, no Palácio do Planalto.

"Estou convidando todos os governadores porque nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou-se dar um golpe no dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia desse país", apontou.

"Eu pretendo ter (aqui) todos os governadores, deputados, senadores e empresários para a gente nunca mais deixar as pessoas colocarem em dúvida que o regime democrático é a única coisa que dá certeza das instituições funcionarem e do povo ter acesso a participar da riqueza que ele produziu. O restante é balela", emendou o presidente.

Em 8 de janeiro deste ano, criminosos deixaram diversos estragos nas instalações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Planalto. Os extremistas também depredaram o Museu da Cidade e o Espaço Lúcio Costa, cujas construções ficam na Praça dos Três Poderes.