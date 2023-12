A senadora Damares Alves é internada pela segunda vez no ano por causa de uma paralisia facial provocada por herpes zoster

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi internada, nesta quinta-feira (7/12), após ter uma recaída devido à reativação do vírus varicela zoster. A parlamentar deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com paralisia facial, e deve permanecer em observação durante os próximos dias.

De acordo com a assessoria da senadora, ela está “clinicamente bem” e será submetida a uma bateria de exames no hospital. O vírus varicela zoster é causador da herpes zoster ou cobreiro, e da catapora.

Damares teve o primeiro episódio da doença em março, quando também apresentou quadro de paralisia facial. Na época, a senadora usou as redes sociais para informar os apoiadores sobre seu estado de saúde e informou que teve uma infecção no ouvido, causada por herpes zoster, que desencadeou a paralisação da face.

