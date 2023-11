O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG) anunciou, nesta quinta-feira (30/11), que vai antecipar a segunda parcela do 13º salário dos servidores do município. Cerca de 48 mil funcionários ativos da administração da capital mineira e outros 20 mil aposentados e pensionistas serão beneficiados com a medida no próximo dia 15 de dezembro.



“Tomei a iniciativa de antecipar a segunda parcela do 13º salário para que os servidores tenham um final de semana a mais para fazer as suas compras com tranquilidade e segurança. Esse é um esforço adicional da Prefeitura de Belo Horizonte para dar um Natal melhor para os servidores”, disse Fuad.

Ao todo, a prefeitura prevê R$ 177 milhões injetados na economia do município. A previsão inicial era que a segunda parcela fosse paga em 20 de dezembro, ainda dentro do prazo legal para quitação do abono.

A primeira parcela do 13º salário foi creditada na conta do funcionalismo público municipal em 20 de julho, sendo pago um total de R$ 197 milhões.