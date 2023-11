Governador do Amazonas quer cobrar Jeff Bezos pelo uso do nome 'Amazon'

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União-Brasil), disse, nessa quarta-feira (29/11), que pretende se reunir com integrantes da Amazon, na COP-28 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023), em busca de fechar acordos de parcerias. De acordo com o governador, um dos questionamentos que será feito por ele é o uso do nome do Estado e da floresta amazônica pela empresa. O objetivo, segundo ele, é garantir recursos para o povo da Amazônia

"Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parcerias. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia, quanto é que a gente ganha isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP", disse o governador em entrevista ao Jornal do Amazonas.

???????? "A Amazon usa o nome do Amazonas. Quanto é que a gente ganha com isso? É isso o que quero saber", disse Wilson Lima, governador do Amazonas pic.twitter.com/luZy5ckkQe — Prof Danuzio Neto | OSINT Geopolítica Atualidades (@danuzioneto) November 30, 2023

Nas suas redes sociais, Wilson Lima publicou uma campanha para Jeff Bezos conhecer o estado.

"Você já me viu do espaço, do foguete e até voando de helicóptero, mas ainda não me conhece de verdade. Eu sei que você é dono da Amazon, e que temos muito em comum. Você distribui milhões de produtos e tem o maior parque de logística do mundo. Eu produzo ar puro para todo o planeta. E tenho a maior biodiversidade da terra. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. A Amazônia está chamando você", diz o vídeo.