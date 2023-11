A Justiça determinou o afastamento do prefeito do município de Varjão de Minas, no Noroeste do estado, Walter Pereira Filho (sem partido). O mandatário já havia sido afastado pela Câmara por conta de uma condenação por crime fiscal, mas não deixou o cargo. A liminar foi concedida a pedido da Casa Legislativa.



A decisão é da terceira vara cível da comarca de Patos de Minas, que concedeu a liminar. O Ministério Público de Minas Gerais, a quem foi apresentada denúncia, alegou no pedido à Justiça que o prefeito estava impedindo a vice-prefeita de assumir o cargo no Executivo, continuando a praticar atos administrativos.



Em maio, após denúncia apresentada pela vereadora Letícia Correa da Silva Godinho (Pros), Walter foi afastado do cargo pelos vereadores de Varjão de Minas. O então chefe do Executivo havia sido condenado pelo crime de sonegação de contribuições previdenciárias em segunda instância.Ele chegou a pagar os valores referentes às questões fiscais, extinguindo o objeto da condenação e seguiu à frente da administração municipal. Mas isso aconteceu após o afastamento ter sido votado pelos vereadores.A liminar determina que Walter Pereira Filho deixe de praticar atos próprios de prefeito ou de se apresentar e se portar como tal.Waltinho, como é conhecido, ainda não se pronunciou.