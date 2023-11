Segundo a nova pesquisa Atlas, divulgada nesta terça-feira (21/11), 49,6% dos brasileiros aprovam o desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com os dados levantados, 47,3% dos entrevistados não aprovam Lula, enquanto 3,1% afirmaram não saber opinar.

Desempenho é bom, mas governo é "péssimo"

Apesar da aprovação no desempenho, 45,1% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim/péssimo, enquanto 42,7% o avaliaram como ótimo/bom. Uma parcela de 10,7% considerou o governo como regular, e 1,4% não soube responder.

Problemas do Brasil

No que diz respeito aos problemas do Brasil, a maioria dos entrevistados apontou a criminalidade e o tráfico de drogas como a principal questão, seguidos pela corrupção, pobreza, desemprego e desigualdade social. A migração e controle de fronteiras foram considerados como os problemas menos relevantes, seguidos pelas questões relacionadas a estradas, portos e aeroportos.

Líderes políticos

A pesquisa também revelou que o presidente Lula é o líder político mais popular, com 50% de aprovação e 46% de rejeição. Simone Tebet, ministra do Planejamento, obteve 49% de aprovação e 41% de rejeição, enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, teve a maior taxa de rejeição, com 58%. Suas opiniões positivas foram de 13%, e 30% dos entrevistados não souberam opinar.

Pesquisa

A pesquisa entrevistou 5.211 pessoas por recrutamento digital aleatório entre os dias 17/11/2023 e 20/11/2023, com um nível de confiança de 95%. Os entrevistados foram recrutados organicamente durante a navegação na web em territórios geolocalizados, garantindo representatividade nacional ao considerar variáveis como sexo, faixa etária, nível educacional, renda, região e comportamento eleitoral anterior, visando assemelhar-se ao perfil da população adulta do Brasil, incluindo aqueles com acesso limitado à tecnologia.