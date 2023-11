A falta de água coincidiu com a onda de calor que terminou no último domingo (19/11)

A comitiva de deputadas e vereadoras que foi cobrar a falta de água em alguns bairros de Belo Horizonte foi barrada na porta da Copasa nesta terça-feira (21/11). Bairros como Morro do Papagaio, Taquaril e Jardim Alvorada, além de algumas cidades da Região Metropolitana, registraram o problema nos últimos dias.

As deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol-MG) e Andréia de Jesus (PT-MG), membros da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), lideravam a comitiva. 'Viemos aqui hoje para cobrar da Copasa, pedir informações e reivindicar o fornecimento de água nas periferias que estão sem água na Região Metropolitana de Belo Horizonte', explicou Bella.

As parlamentares estavam acompanhadas da Defensoria Pública, da vereadora de Contagem Moara-Saboia (PT), da assessoria da vereadora de Belo Horizonte Isa Lourença (PSOL) e também do Sindágua. 'Até o momento, estamos na porta e ainda não fomos recebidas pela Copasa. É importante ressaltar que a visita foi previamente agendada e que estamos aqui como autoridades públicas fiscalizadoras do poder executivo', acrescentou Bella Gonçalves.

Segundo a deputada, a Polícia Militar também compareceu ao local para acompanhar os trabalhos.

A escassez de água coincidiu com a onda de calor que terminou no último domingo (19/11). Em um comunicado enviado à imprensa, a Copasa informou que as altas temperaturas e a baixa umidade, observadas nos últimos dias, excederam as variações sazonais normalmente vistas neste período do ano, afetando significativamente o fornecimento de água.

A Copasa ainda não explicou o motivo por qual não recebeu a comitiva em sua sede.