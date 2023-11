A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (21/11), dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão no Mato Grosso e Paraíba, contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Esta é a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes cumprem os mandados em João Pessoa (PB), Cabedelo (PB), Bayeux (PB), Mirassol do Oeste (MT) e Cáceres (MT).

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas", detalhou a PF, em nota.