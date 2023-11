O detento Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, preso nos atos de 8 de janeiro dentro do Senado, morreu de mal súbito durante um banho de sol no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, na manhã desta segunda-feira (20/11).

O preso é irmão do vereador Cristiano do Ramalho (PSD), do município de Feira da Mata, oeste da Bahia. Conhecido como “Clezão do Ramalho”, Cleriston morava no Distrito Federal há mais de 20 anos e fazia uso de medicação controlada porque sofria de diabetes e hipertensão. Outros detentos chegaram a socorrer Cleriston antes da chegada de socorristas, mas não resistiu e morreu no local.

Cleriston era réu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) o denunciar por cinco crimes. Em setembro, a própria PGR se manifestou pela liberdade do detento, que aguardava uma decisão do ministro relator do processo, Alexandre de Moraes. O caso não chegou a ser analisado pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Vara de Execuções Penais do DF já comunicou Moraes sobre o óbito do réu. A Polícia Federal foi acionada e investiga o caso.