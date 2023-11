Na tarde desta segunda-feira (20/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de conversa por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O diálogo ocorreu em meio às negociações entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE). Em comunicado, o bloco europeu classificou as negociações como “extremamente construtivas”.



A expectativa é de que o acordo possa ser firmado até 7 de dezembro, quando os integrantes do Mercosul se reúnem no Rio de Janeiro. Nesta data, o Brasil pretende anunciar o firmamento do tratado, já que o país deixa nesse mesmo dia a presidência rotativa, que passa a ser ocupada pelo Paraguai. O presidente paraguaio, Santiago Peña, já declarou que não vai se esforçar para o tratado avançar.

Leia também: Preso nos atos de 8 de janeiro morre de mal súbito durante banho de sol na Papuda



Caso seja firmado até 7 dezembro, o acordo ocorrerá antes da posse do presidente argentino eleito, Javier Milei — que já declarou intenção de tirar Argentina do Mercosul. O político de direita passa a ocupar a presidência em 10 de dezembro.

A presidente da Comissão Ursula von der Leyen reconheceu a eleição de Milei também nesta segunda. Nas redes sociais, ela parabenizou o presidente eleito e disse que espera que a UE continue a ter uma boa relação com o país. “A Argentina é um parceiro importante e de longa data da UE. Compartilhamos profundos laços históricos e valores”, destacou.

Em nota, a assessoria do governo pontuou que a conversa foi positiva para a manutenção das conversas para concluir o acordo. Leia a nota na íntegra:



"O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou ao telefone, na tarde desta segunda-feira (20), às 15h, com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. A conversa, que durou cerca de meia hora, deu seguimento à reunião que mantiveram na Cúpula do G20, em Nova Delhi, e tratou do andamento da negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia.



O governo brasileiro ocupa a presidência do Mercosul até o dia 7 de dezembro, e tem discutido com a União Europeia os pontos finais do acordo entre os dois blocos. O presidente Lula conversou recentemente sobre o tema com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que ocupa a presidência rotativa do bloco europeu.



Os dois concordaram em acompanhar de perto o trabalho dos negociadores nos próximos dias e deverão voltar a se encontrar na próxima semana, durante a COP-28, em Dubai, Emirados Árabes."