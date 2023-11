O deputado federal Aécio Neves criticou nesta sexta-feira (11/10), em Belo Horizonte, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que está sendo negociado entre o governador Romeu Zema (Novo) e o governo federal, com o objetivo de renegociar as dívidas do estado com a União.



“Eu quero fazer um registro de algo que preocupa muito: a adesão a esse Regime de Recuperação Fiscal é extremamente preocupante. As condições draconianas que o governo do PT está apresentando ao governo do estado - que para surpresa minha vem sendo aceitas - lesam e lesam definitivamente o estado de Minas Gerais”, afirmou.

Aécio também criticou a tentativa do governo Zema de federalizar a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig) como forma de pagamento antecipado de parte da dívida de R$ 160 bilhões de Minas Gerais com a União.



Leia: Manifestação em BH: servidores estaduais criticam RRF de Zema

“Pensar em transferir a Codemig e o nióbio - que é uma riqueza extraordinária que só Minas Gerais tem no Brasil - para a União, significa Minas abdicar pelas próximas décadas de investimentos fundamentais na infraestrutura, na área social e na educação. Portanto, é preciso que a Assembleia esteja atenta”, declarou.

Inépcia do governo Zema

“A situação é grave pela inépcia do governo de Minas, que deveria desde o início feito ajustes e cortes de despesas como nós fizemos. Falo com a autoridade de quem assumiu o governo com uma gravíssima crise fiscal e reduzimos já no primeiro ano em 30% o orçamento de todos os Poderes - e não só do Executivo -, no ano seguinte mais 30% em relação ao que foi executado no ano anterior e equilibramos as finanças do estado”, afirmou Aécio sobre a gestão do Zema.

Diretoria do PSDB em Minas

As declarações do deputado federal aconteceram durante a convenção estadual do PSDB, realizada em um hotel da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O atual presidente da sigla, o deputado federal Paulo Abi-Ackel, foi reconduzido ao cargo. O evento também contou com a presença de outros políticos históricos do partido, como o ex-governador Eduardo Azeredo e o ex-deputado estadual João Leite.