BRASÍLIA. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), abordou a relação entre o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (9/11). Segundo o senador, é crucial que ambos estejam dispostos a dialogar. "A ampliação do diálogo entre os dois é necessária. Não há outra alternativa", disse ele.

"É essencial que o governador Zema esteja disposto a iniciar um diálogo com o presidente Lula. E é fundamental que Lula também esteja disposto a conversar com o governador Zema. Nós, políticos, sejamos governadores, senadores, deputados federais ou estaduais, devemos parar de atribuir culpa ou criar dificuldades. Precisamos nos unir neste momento, independentemente da linha ideológica, e encontrar uma solução para os problemas de Minas Gerais. O que está em jogo não é a vida política, nem o futuro político de nenhum desses personagens", afirmou.

Leia também: Pacheco discutiu RRF com Lula e avalia Zema: 'Adiando problema'



De acordo com Pacheco, sem o diálogo entre o governador e o presidente, milhares de mineiros são prejudicados. "Então, isso é uma responsabilidade nossa, voltada para o futuro de Minas Gerais. Isso exige muita responsabilidade e maturidade", declarou.

Além disso, o presidente do Senado mencionou que Lula expressou o desejo de visitar Minas. "Todas as vezes que o encontro, ele menciona que quer ir a Minas Gerais. E acredito que ele realmente vai. Ele fala muito sobre a BR 381, que é algo que destaquei para ele no início do mandato, e que considero, do ponto de vista de infraestrutura, a maior pendência que temos com Minas Gerais. Essa rodovia, conhecida como 'rodovia da morte', precisa ser solucionada, e ele compreende isso. Também abordo muito as barragens de água no norte de Minas, é importante avançarmos nesse aspecto", relatou.

Para Pacheco, Lula tem um "carinho especial por Minas Gerais" e está empenhado em encontrar soluções para os problemas do estado.