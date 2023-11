O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou de um leilão promovido pelo cantor sertanejo Wesley Safadão em Garanhuns (PE), nessa sexta-feira (3/11). Na ocasião, o parlamentar arrematou um cavalo WS Príncipe Gunner por R$ 200 mil, animal que era de propriedade do cantor e foi colocado à venda.

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, Lira foi um dos destaques do evento realizado no haras de Wesley Safadão, sendo que a próxima grande disputa de cavalos será realizada na sua propriedade no município de Pilar, em Alagoas. A 16º Vaquejada do Parque Arthur Filho está prevista para o dia 2 de dezembro e deve distribuir até R$ 200 mil em premiação.

A aquisição de sexta-feira é a terceira feita pelo presidente da Câmara neste ano. Em setembro, ele gastou R$ 126 mil em um leilão em São Luís do Maranhão, em uma potra Bahamas Sheike HSLZ. Já em abril, o parlamentar comprou uma égua Paniket Dun It por R$ 328 mil.

Lira é conhecido por ser criador de bois e cavalos. Em outubro, ele chegou a organizar um leilão de gado da raça Nelore, faturando R$ 4,3 milhões. Ainda segundo o Estado de S. Paulo, o evento contou com a participação de políticos e membros do Poder Judiciário.