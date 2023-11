Presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, defendeu as falas do presidente Lula sobre o investimento em obras

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), rebateu neste sábado (4/11) as críticas a falas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por incentivar o gasto de recursos dos ministérios. Segundo a parlamentar, "querem demonizar o investimento público". Ela também destacou que as despesas são limitadas pelo arcabouço fiscal, aprovado no Congresso neste ano.

"O presidente Lula disse o óbvio: dinheiro público tem que ser transformado em obras e políticas sociais. Isso vale para qualquer país em qualquer tempo, mas as manchetes falam em 'gastança'. Como se as despesas do governo já não fossem reguladas por uma legislação aprovada no Congresso e sujeita a permanente fiscalização", escreveu a parlamentar em sua conta no X (antigo Twitter).

Em reunião ministerial ontem (3/11), que tratou do tema da infraestrutura, Lula pediu a seus ministros que gastem todos os recursos disponíveis nas pastas em obras. "Dinheiro bom é dinheiro investido em obra", frisou o presidente.

A fala recebeu críticas por incentivar os gastos públicos. Aliados de Lula, porém, rebatem as críticas e argumentam que o arcabouço fiscal, aprovado neste ano pelo Congresso, limita o crescimento das despesas. Um dos que se manifestaram foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, logo após a reunião.

"Querem demonizar o investimento público, da mesma forma como criminalizaram a política", escreveu ainda a presidente do PT. "São fanáticos por um conceito de austeridade que só tem levado a tragédias sociais e econômicas. 'Gastança' é privilegiar o pagamento de juros e condenar o país ao atraso e as famílias à fome", pontuou.