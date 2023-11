Com uma promessa de maior transparência em sua gestão, a taxa de rejeição a pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) referentes ao estado de Minas Gerais nos primeiros dez meses da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera a de Jair Bolsonaro (PL). Em relação aos pedidos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal no estado mineiro, o governo petista negou 3,12% dos 2.895 pedidos recebidos do dia 1º de janeiro até 1º de novembro deste ano. Em comparação ao mesmo período da gestão do ex-presidente, dentre 2.645 pedidos recebidos, o governo Bolsonaro recusou 2,99% dos pedidos. As informações são do Painel Lei de Acesso à Informação (LAI), que compila os dados de pedidos e respostas dadas pelo Executivo via LAI.

Conforme os números, o tempo médio de resposta sobre as solicitações referentes a Minas Gerais é de 12,98 dias. Nesse período analisado, o governo federal concedeu informações a 83,55% dos pedidos. O acesso foi parcialmente concedido a 3,30% das requisições. No primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, o tempo médio de resposta era de 12,22 dias. Entre 1º de janeiro de 2019 e 1º de novembro de 2019, a gestão Bolsonaro concedeu informações a 87,07% dos pedidos solicitados e permitiu o acesso parcial a 2,38% das demandas.

Solicitações em MG - Governo Lula



Pedidos entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2023:

2.895 pedidos recebidos, com tempo médio de resposta de 12,98 dias



Acesso concedido: 83,55%

Acesso negado: 3,12%

Acesso parcialmente concedido: 3,30%

Informação inexistente: 2,54%

Não se trata de solicitação de informação: 3,62%

Órgão não tem competência para responder: 1,08%

Pergunta duplicada repetida: 2,80%

Solicitações em MG - Governo Bolsonaro



Pedidos entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2019:

2.645 pedidos recebidos, com tempo médio de resposta de 12,22 dias



Acesso concedido: 87,07%

Acesso negado: 2,99%

Acesso parcialmente concedido: 2,38%

Informação inexistente: 1,85%

Não se trata de solicitação de informação: 2,62%

Órgão não tem competência para responder: 0,83%

Pergunta duplicada repetida: 2,27%

Cenário nacional

No cenário nacional, a taxa se inverte. No mesmo período, a taxa de rejeição a pedidos via LAI da gestão petista é de 7,86% das 114.162 solicitações. Já no governo de Jair Bolsonaro, o valor é de 8,21% dos 110.262 requerimentos recebidos no mesmo intervalo de tempo, em 2019. O recorte nacional foi publicado pelo jornal O Globo e confirmado pelo Estado de Minas no Painel Lei de Acesso à Informação, que compila os dados de pedidos via LAI.

Solicitações nacionais - Governo Lula



Pedidos entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2023:

114.162 pedidos recebidos, com tempo médio de resposta de 12,27 dias



Acesso concedido: 74,43%

Acesso negado: 7,86%

Acesso parcialmente concedido: 5,94%

Informação inexistente: 3,76%

Não se trata de solicitação de informação: 3,25%

Órgão não tem competência para responder: 2,22%

Pergunta duplicada repetida: 2,53%

Solicitações nacionais - Governo Bolsonaro



Pedidos entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2019:

110.262 pedidos recebidos, com tempo médio de resposta de 12,98 dias



Acesso concedido: 70,55%

Acesso negado: 8,21%

Acesso parcialmente concedido: 5,15%

Informação inexistente: 4,40%

Não se trata de solicitação de informação: 6,39%

Órgão não tem competência para responder: 3,08%

Pergunta duplicada repetida: 2,23%

Em ambas as gestões, tanto em âmbito federal quanto estadual, uma das principais justificativas para negar as informações é por se tratar de "dados pessoais" ou "informação sigilosa". Também há argumentos como "pedido genérico" ou "pedido incompreensível". Temas relacionados a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, a legislação garante sigilo de até 100 anos, conforme a Lei 12.527/2011.