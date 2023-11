A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, rebateu nessa sexta-feira (3/11) críticas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a situação econômica do país. Na ocasião, Bolsonaro afirmou em suas redes que em seu governo reduziu os impostos e os gastos do governo e alegou que a gestão petista faz "exatamente o oposto". "Aumenta impostos, cria novas taxas e incha a máquina com ministérios", disse Bolsonaro.

Ao rebater as alegações de Jair Bolsonaro, Gleisi disse que o ex-presidente é o “pai da mentira” e afirmou que o governo antecessor “deu calote em precatórios, descapitalizou estatais e fez maquiagem de contas”. “O ‘pai da mentira’ não toma jeito e agora vem dizer que seu governo sabia cuidar do fiscal. O que ele fez foi o pior governo da história do Brasil. Por isso foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger”, disparou Glesi.

Bolsonaro abriu um rombo fiscal de 10% do PIB em 4 anos, sem precedentes na história. No último ano, deu calote em precatórios, descapitalizou estatais e fez maquiagem de contas. Mas o Pai da Mentira não toma jeito e agora vem dizer q seu governo sabia cuidar do fiscal. O q… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 3, 2023

PT critica demora em liberação de brasileiros

Gleisi também criticou a demora do governo de Israel para liberar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. “Pela terceira vez, o governo israelense negou a saída de cidadãos e cidadãs brasileiros ameaçados pelo massacre contra população civil na Faixa de Gaza. E não apresentou qualquer explicação para essa atitude que discrimina um país, o Brasil, que tem históricas relações com o Estado de Israel”, disse no X, antigo Twitter, nessa sexta-feira.

Leia também: Mauro Vieira: 34 brasileiros poderão sair de Gaza até quarta-feira



Pela terceira vez o governo israelense negou a saída de cidadãos e cidadãs brasileiros ameaçados pelo massacre contra população civil na Faixa de Gaza. E não apresentou qualquer explicação para essa atitude que discrimina um país, o Brasil, que tem históricas relações com o… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 3, 2023

“Infelizmente, o governo israelense sinaliza que estabeleceu uma hierarquia política para a liberação de civis, privilegiando alguns países em detrimento de outros. Da mesma forma que defendemos a libertação dos reféns israelenses, não podemos admitir que civis brasileiros permaneçam ameaçados numa região sob massacre militar”, completou.