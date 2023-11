O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou na manhã desta sexta-feira (3/11) para o chanceler de Israel, Eli Cohen, para que os 34 brasileiros e familiares que estão no território da Faixa de Gaza possam deixar o local. Cohen garantiu que todos brasileiros poderão sair por Rafah, no Egito, até quarta-feira (8/11), de acordo com o chanceler.

No grupo de 34 brasileiros que aguardam pela repatriação, metade deles são de crianças, a maioria com dupla nacionalidade, além de alguns familiares diretos de cidadãos brasileiros. A embaixada brasileira no Egito irá providenciar transporte para que as pessoas sejam levadas até o aeroporto onde um avião da FAB, que já está no Cairo, irá repatriá-las.

Mais de 400 norte-americanos estão nas duas primeiras listas de autorizados a deixar Gaza, o que criou uma sensação no meio diplomático de que Israel está priorizando os aliados mais próximos, enquanto pune os países que não se alinham incondicionalmente com a política de atuação militar em Gaza. As listas para a saída de estrangeiros do território palestino envolvem uma complexa negociação entre os governos de Israel, do Egito e o governo do Catar, que vem servindo de interlocutor com o grupo terrorista Hamas, que ainda controla o território em Gaza.

Após muita negociação, o governo egípcio abriu a fronteira nessa quarta-feira (1º). A maior parte das pessoas que estão saindo da Faixa de Gaza são estrangeiros, alguns palestinos feridos também receberam autorização para que sejam atendidos por médicos. As três primeiras listas não tiveram brasileiros, o que incomodou o governo federal.

Desde o início do conflito entre o grupo Hamas e Israel, o Brasil já repatriou 1.445 pessoas por meio de missões realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).



* com informações de Henrique Lessa - Correio Braziliense