Cresceram as especulações de que o presidente Lula poderia anunciar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga ainda nesta sexta-feira

Um dos principais cotados para ocupar a cadeira deixada com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta sexta-feira (3/11), no Palácio do Planalto.

O encontro aumenta as especulações de que o presidente poder anunciar a indicação do advogado-geral da União para a vaga.

Na pauta oficial da reunião entre Lula e Messias estão assuntos ligados à atuação do advogado na AGU, como a negociação entre a AGU e o STF quanto ao índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tema que vai a julgamento na Corte na próxima semana.

A escolha

No entanto, há especulações de que o presidente discuta a escolha do novo nome para o STF. A indicação de Messias conta com apoio de diversos setores do PT, além dele, são cotados para a vaga o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas.