O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve retomar as agendas de viagens pelo país já a partir de dezembro deste ano para inaugurações de obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), garantiu o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. “Agora o presidente vai voltar a viajar a partir de dezembro, assim que ele chegar da COP, ele vai iniciar um roteiro de viagens pelo país, para fazer essas inaugurações e lançamento de obras novas que precisam ser iniciadas”, disse. A declaração do chefe da Casa Civil aconteceu logo após a reunião ministerial setorial da área de infraestrutura, nesta sexta-feira (3/11), no Palácio do Planalto.

Lula está sem viajar desde que foi submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese no quadril, no final de setembro. A primeira partida deve ser para a Conferência do Clima da ONU, a COP-28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na reunião, Costa destacou que não foram apresentados projetos novos de infraestrutura, já que o gasto público já está definido no PAC e não pode sofrer alterações. Quanto a novas ideias, as selecionadas devem ser apresentadas apenas no PAC Seleções, parte do programa em que estados e municípios podem, até 10 de novembro, cadastrar novos projetos de infraestrutura de interesse.

“Nós temos até o dia 10 de novembro em que todos os prefeitos e prefeitas do Brasil, e governadores, podem naqueles itens do PAC Seleções indicar os seus projetos, e nós avaliaremos e divulgaremos depois, nesse item do PAC Seleções, sobre os outros não será acrescidas obras novas, como eu disse antes o gasto está definido, tem um teto de gastos no Brasil”, disse Rui Costa.

O ministro destacou que os colegas da área de infraestrutura apresentaram ao presidente os andamentos dos projetos de cada pasta, e apontou que ainda esse ano Lula fará reuniões ministeriais setoriais com a área social e depois com o grupo de ministérios meio. Antes do final do ano o presidente ainda deve fazer uma nova ministerial de todos os setores do governo para fazer um balanço do governo no primeiro ano, destacou o ministro.