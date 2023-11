Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.



Isaías 40:31 pic.twitter.com/Ppt98Oxfbr — Carla Zambelli (@Zambelli2210) November 2, 2023

A deputada federal Carla Zambelli (PL - SP) fez uma postagem nas redes sociais com uma imagem em que compara palestinos a ratos nesta quinta-feira (2/11). A publicação levou a um posicionamento da Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL)

A imagem mostra uma águia, vestida com uma bandeira de Israel, atacando um rato, com bombas presas no corpo e usando uma bandeira da Palestina. Na ilustração, ainda é possível ver um cenário de guerra.

A parlamentar compartilhou, junto com a imagem, um versículo bíblico. “Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão”, escreveu.

A publicação, feita em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, despertou a ira da FEPAL. “Sim, nós vimos a 'postagem' da Carla Zambelli. Não vamos reproduzir aqui. Estamos fartos de racismo e discurso de ódio contra os palestinos. A imagem representa palestinos como ratos. A estética é nazista, mas aquilo é a mais pura propaganda sionista. Sem tirar nem pôr", escreveu a Federação.



A postagem levou os internautas a pedirem a cassação da parlamentar. “Espero que seja cassada, presa, e pague uma bela de uma multa. Sebosa. Ela fede!”, escreveu um perfil. “Na opinião da Carla Zambelli, mais de 3 mil crianças assassinadas são ratos. Aliás, comparar seres humanos a ratos foi exatamente o que aconteceu no Holocausto contra os judeus, o que justificava a perseguição dos alemães a eles. Zambelli precisa ser cassada!”, opinou um comentário.

“Mais uma vez CARLA ZAMBELLI confirmando que é BURRA MESMO, associado povo palestino aos terrorista do Hamas, esta mulher só faz bobagem, nem Israel apoiaria esta imagem”, pontuou outro. “Ser religioso não te faz uma boa pessoa. Mas, ser religioso pode te cegar e te tornar a pior das pessoas. Aqui temos Carla Zambelli usando a Bíblia para chamar os Palestinos de Ratos e defender um Genocidio. Carla Zambelli é um monstro que usa a religião para disseminar ódio”, escreveu outro internauta. Veja mais reações:



Isto aqui é INADMISSÍVEL. Os palestinos estão há semanas sendo representados como VERMES e RATOS. A DEPUTADA Carla Zambelli está reproduzindo propaganda NAZISTA.



O MANDATO DA DEPUTADA CARLA ZAMBELLI DEVE SER CASSADO! pic.twitter.com/b9i9k2nYfs — Juventude Sanaúd (@SanaudJuventude) November 2, 2023

Esta es la diputada federal de Brasil Carla Zambelli que publicó una foto mostrando a los palestinos como ratas. CÓMPLICE DEL GENOCIDIO EN GAZA. pic.twitter.com/SoAhq7MHqN — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 2, 2023

Ainda tem gente que acha que o Bolsonarismo não é globalismo, Israel e EUA são os países mais Woke e A favor do aborto do mundo, defender Israel assim, além de claro genocidar crianças e mulheres palestinas é o cúmulo do absurdo. Carla Zambelli apoia o aborto apoiando esses… https://t.co/pXsmLyr0JV — Espaço Geográfico ???????? (@espacogeo1) November 3, 2023