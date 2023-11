O vereador de Frutal, no Triângulo Mineiro, José Adão da Silva (Patriota), conhecido como Zizi, de 75 anos, já soma nove mandatos consecutivos na Câmara Municipal e, no ano que vem, vai tentar a sua décima legislatura seguida.

Há quase 40 anos consecutivos no legislativo frutalense, Zizi, que conversou com exclusividade com o Estado de Minas, é considerado o vereador com mais mandatos consecutivos na história de Minas Gerais.

Já no Brasil, ainda segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vereador com mais mandatos é Nirdo Artur Luz (PSD), que está no seu 11° mandato como vereador da cidade de Palhoça (SC).

Em segundo lugar no país está o atual prefeito de São José, cidade da Região Metropolitana de Florianópolis (SC), Orvino Coelho de Ávila (PSD). Antes de ganhar para prefeito, ele havia sido vereador de São José por dez vezes consecutivas.

Nos termos da legislação eleitoral em vigor, um vereador pode ser reeleito por um número ilimitado de vezes.

Os dados quanto às candidaturas de vereadores, com a informação de eleitos por ano, foram pesquisados pela reportagem no Portal de Dados Abertos do TSE.





Primeiro mandato de Zizi começou em 1988





Em sua sala, localizada na Câmara Municipal de Frutal, Zizi mostrou ao Estado de Minas todos os seus diplomas como vereador. O primeiro mandato foi de 1988 e 1991, sendo que dessa época até atualmente, ele venceu todas as outras eleições para vereador da cidade.



“Em três das nove eleições que participei fui o vereador mais bem votado. Teve uma eleição nos anos 1990 que tive quase que o dobro de votos do segundo colocado”, contou.



Durante a sua vida política, Zizi também já foi três vezes presidente da Câmara Municipal de Frutal: nos anos de 1993, 1994, 1998, 2011 e 2012.