Primeira leitura: "Viver com amigos um belo horizonte", de João Paulo Gonçalves da Costa
Poeta da Geração Suplemento lança livro neste sábado (28/11) em Belo Horizonte
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Viver
Nasci na rua Guajajaras
Fique por dentro das notícias que importam para você!
mais tarde fui para a Sergipe
a Timbiras veio depois.
Na avenida João Pinheiro
convivi com muitas pessoas.
Quais? Nunca mais vi.
Acompanhei procissões, assisti missas
pulei muros.
Caí em ocos desbotados.
Voltei.
As esquinas daquele quarteirão
por vezes indicavam
custosas direções.
*
Perder-se dentro da pequena grande cidade
A vida tem horas me lança sem pão e água
na interior cidade para percorrer
só um caminho – infinidade de voltas: espiral
sou visto preso pelos pés nas curvas roldanas
rodando sempre rodando incapaz de mirar o polo
remoinhos minhas sombras redemoinho
*
Serra do Curral
Olhar para cima.
Preservar a solidão
o escorpião aceitar
as aparências não enganam sim.
Nós somos não seremos sim
lembrança do útero da montanha.
Olhar para baixo
*
Cemitério do Bonfim
Vem chuva
quando as nuvens estão carregadas
sobre o cemitério do Bonfim
dizem os antigos de Belo Horizonte
como se os mortos ordenassem
o tempo – a água
*
Parar o entardecer
Tenho vontade de guardar para sempre
algumas tardes mesmo que o recorte
de árvores, prédios e antenas me impeça todo o céu
*
Nomes
Os catálogos de nomes e ruas
de Belo Horizonte não inventariam
antigos e novos desvios, declaradas
manias – delírios em destaque
“VIVER COM AMIGOS UM BELO HORIZONTE”
De João Paulo Gonçalves da Costa
Edição do autor
136 páginas
R$ 75
Lançamento neste sábado (28/11) na Livraria Ramalhete (Rua Pernambuco, 1.000, Savassi), das 11h às 14h.
Sobre o autor e o livro
Nascido em Belo Horizonte em 1941, João Paulo Gonçalves da Costa integra a chamada Geração Suplemento. Sob a direção de Murilo Rubião, integrou a equipe de redação do Suplemento Literário de Minas Gerais desde o início da publicação, a partir do sexto número, em 1966. No SLMG, publicou vários poemas, alguns presentes no terceiro livro de poemas, “Viver com amigos um belo horizonte”, que lança neste sábado. O título é um aceno utópico à relação entre BH e quem nela vive. “A cidade é atravessada pelos amigos, os amigos são parte dela — eis a ética que sustenta estes poemas. São também nossos esses amigos, é também nossa essa cidade. Para alcançá-la, porém, é preciso deter-se: esperar, partir, chegar, mirar, reparar e, sobretudo, minuciar. Não se pode ‘avaliar a cidade na pressa’”, afirma Fabrício Marques, na orelha do livro.