

Viver

Nasci na rua Guajajaras

Fique por dentro das notícias que importam para você!

mais tarde fui para a Sergipe

a Timbiras veio depois.

Na avenida João Pinheiro

convivi com muitas pessoas.

Quais? Nunca mais vi.

Acompanhei procissões, assisti missas

pulei muros.

Caí em ocos desbotados.

Voltei.

As esquinas daquele quarteirão

por vezes indicavam

custosas direções.

*

Perder-se dentro da pequena grande cidade

A vida tem horas me lança sem pão e água

na interior cidade para percorrer

só um caminho – infinidade de voltas: espiral

sou visto preso pelos pés nas curvas roldanas

rodando sempre rodando incapaz de mirar o polo

remoinhos minhas sombras redemoinho

*

Serra do Curral

Olhar para cima.

Preservar a solidão

o escorpião aceitar

as aparências não enganam sim.

Nós somos não seremos sim

lembrança do útero da montanha.

Olhar para baixo

*

Cemitério do Bonfim

Vem chuva

quando as nuvens estão carregadas

sobre o cemitério do Bonfim

dizem os antigos de Belo Horizonte

como se os mortos ordenassem

o tempo – a água

*

Parar o entardecer

Tenho vontade de guardar para sempre

algumas tardes mesmo que o recorte

de árvores, prédios e antenas me impeça todo o céu

*

Nomes

Os catálogos de nomes e ruas

de Belo Horizonte não inventariam

antigos e novos desvios, declaradas

manias – delírios em destaque





“VIVER COM AMIGOS UM BELO HORIZONTE”



De João Paulo Gonçalves da Costa

Edição do autor

136 páginas

R$ 75

Lançamento neste sábado (28/11) na Livraria Ramalhete (Rua Pernambuco, 1.000, Savassi), das 11h às 14h.

Sobre o autor e o livro

Nascido em Belo Horizonte em 1941, João Paulo Gonçalves da Costa integra a chamada Geração Suplemento. Sob a direção de Murilo Rubião, integrou a equipe de redação do Suplemento Literário de Minas Gerais desde o início da publicação, a partir do sexto número, em 1966. No SLMG, publicou vários poemas, alguns presentes no terceiro livro de poemas, “Viver com amigos um belo horizonte”, que lança neste sábado. O título é um aceno utópico à relação entre BH e quem nela vive. “A cidade é atravessada pelos amigos, os amigos são parte dela — eis a ética que sustenta estes poemas. São também nossos esses amigos, é também nossa essa cidade. Para alcançá-la, porém, é preciso deter-se: esperar, partir, chegar, mirar, reparar e, sobretudo, minuciar. Não se pode ‘avaliar a cidade na pressa’”, afirma Fabrício Marques, na orelha do livro.

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