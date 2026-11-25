O poeta João Paulo Gonçalves da Costa lança neste sábado (28/11), na Livraria Ramalhete, na Savassi, seu terceiro livro de poemas, "Viver com amigos um belo horizonte" (Editora do Autor). Nos versos, ele percorre ruas, avenidas e praças da capital e transforma em poesia amigos, citados pelo nome, árvores e até bichos.

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Belo-horizontino, nascido em 9 de setembro de 1941, João Paulo faz parte da chamada Geração Suplemento. Sob a direção de Murilo Rubião, integrou a equipe de redação do Suplemento Literário do "Minas Gerais" desde o sexto número, ainda em 1966, ano em que a publicação foi criada. Ali publicou vários poemas, alguns deles reunidos no novo livro.

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O autor nunca escondeu a dificuldade em publicar. Antes do Suplemento, teve o "Poema para uma casa só" publicado em 1965 no caderno de cultura do Estado de Minas, por indicação de Affonso Ávila. Na mesma época, fundou com Márcio Sampaio a revista de arte e literatura Ptyx e publicou na "PORTA:", revista da Faculdade de Direito da UFMG.

Aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, João Paulo tem apenas dois livros anteriores: "Cara & Coroa" (Edições DuBolsinho), de 1984, e "A lua entrando em Aquário" (Epos), lançado nove anos depois.

A cidade e os amigos

Na orelha do novo livro, o poeta e pesquisador Fabrício Marques afirma que os poemas se apoiam na dupla experiência da amizade e do lugar. Segundo ele, o título é um aceno utópico à relação entre a cidade e quem vive nela: "A cidade é atravessada pelos amigos, os amigos são parte dela — eis a ética que sustenta estes poemas".

Para Fabrício, chegar a essa cidade exige atenção e calma, porque não se pode "avaliar a cidade na pressa".

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Lançamento de "Viver com amigos um belo horizonte", de João Paulo Gonçalves da Costa



Sábado, 28 de novembro, das 11h às 14h

Livraria Ramalhete (Rua Pernambuco, 1.000, Savassi)