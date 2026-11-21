Stefania Chiarelli - Especial para o Estado de Minas

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Malandros, gatunos, prostitutas, escroques e pobres-diabos formam a galeria do admirável “O astrágalo” (Editora 34). Eles circulam entre becos e labirintos de uma Paris pouco turística, e por essas vielas acompanhamos a história de Anne, a narradora em primeira pessoa que nos seduz desde a primeira linha.

“Não devo satisfação a ninguém que não seja eu mesma, mas sou uma self-michê woman rigorosa”. Frases afiadas como essa se multiplicam no texto, uma autobiografia romanceada de Albertine Sarrazin, jovem nascida em Argel em 1937 e cuja experiência incluiu abandono ao nascer, adolescência passada em reformatórios e juventude entre detenções e prostituição pelas ruas da capital francesa. Intensa, porém curta existência, que não ultrapassou os trinta anos de idade. Publicado em 1965, o livro recebeu à época a recepção calorosa de Simone de Beauvoir e, na atual edição brasileira, um prefácio entusiasmado de Patti Smith, em que a artista declara seu fascínio pela obra de Sarrazin. Do cultuado romance derivam duas adaptações para o cinema, a primeira de 1968, feita por Guy Casaril, e outra mais recente, de 2015, pela diretora Brigitte Sy.

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A narrativa inicia com o momento em que Anne, ainda menor de idade, pula o muro de dez metros da prisão-escola em que se encontra há quatro anos por roubo à mão armada e salta para a liberdade no meio da noite: “Voei, queridinhas! Voei, planei e rodopiei durante um segundo que foi longo e bom, um século. E aqui estou eu, sentada, livre lá de cima, livre de vocês”, avisa. Ao cair, percebe que o preço a pagar é o tornozelo travado e uma dor atroz. Após tentativa fracassada de ser levada de carona para Paris por um caminhoneiro, a personagem é encontrada no escuro pelo desconhecido Julien, que a carrega de moto até um lugar seguro. Detento foragido, o rapaz forma com ela um casal feito de matéria inflamável. Anjo torto, Julien encarna o bom-mau moço, que nas horas vagas é também arrombador de primeira linha.

A fuga inicia a jornada em direção ao desconhecido: a primeira parte do livro relata o estranhamento de Anne diante dessa tal liberdade, e também a constatação de que havia quebrado o astrágalo, osso do pé responsável pela articulação e a locomoção. Livre, mas sem poder caminhar. Com a perna em frangalhos, a personagem experimenta uma longa espera por tratamento e se submete a duas cirugias, quando o texto traz o retrato cruel da onipotência dos médicos e a constatação de que Anne portará para sempre uma assimetria que a fará mancar.

Em meio a guimbas de cigarros Gitane, a narradora de “O astrágalo” relata a trajetória errante da menina que desde os dezesseis anos passou a vender o corpo em troca de dinheiro. O passado, sempre incerto, não é descrito em minúcias - “eu que da infância tive somente a crueldade” -, e fica evidente que ninguém facilitou o caminho para essa jovem nascida na Argélia e abandonada pelos pais. A cada tanto a vida a maltrata e muitas vezes Anne se sente um pacote indesejado. No entanto, o relato nunca escorrega na autocomiseração, e ela devolve os golpes com humor e doses de perspicácia, embalada por infinitos últimos goles de conhaque em botequins decaídos.

À pergunta de um cliente ansioso por saber onde reencontrá-la, Anne oferece o enigma: “Ah, eu... eu fico andando”. Na galeria das ruas ela traça itinerários muito particulares. O ato de se deslocar é uma grande imagem desse romance admirável construído em torno do osso do pé e da ossatura da linguagem. A limitação física tem impacto direto sobre a narradora que precisa se mexer para ganhar a vida – caminhar significa não ser pega pela polícia e também circular pelas ruas para se prostituir. Tornozelos “desparelhados” e pernas desiguais são desafios para a garota esperta que tem o pé na estrada e não teme fugas para longe dos meganhas, a quem mente e embroma a cada tanto.

TRADUÇÃO HÁBIL

A linguagem coloquial é um trunfo do texto, que traz o sabor do linguajar da ex-detenta aliado à sua peculiar visão de mundo. Ela usa muitas gírias, mas foi uma presidiária que leu muito e tem nos romances policiais franceses seu padrão de leitura do mundo. A tradução de Mônica Kalil é hábil ao trazer para o português tanto os trechos em que impera a oralidade quanto os fragmentos em que o lirismo se impõe. Em paralelo, o uso do discurso indireto livre traz graça e dinamismo ao texto: “Bocejo, o hospital penetra em mim e me afaga como uma velha babá: pronto, pronto, não foi nada, já passou, dá um beijinho no dodói”.

De muquifo em muquifo, Anne vai se escondendo da polícia, sempre bancada por Julien, cuja presença oscila entre aparições regadas a amor & conhaque e semanas de completo desaparecimento. Nos largos tempos de espera, a narradora escreve cartas nunca enviadas. Nelas, a capacidade de capturar imagens, acentuar fatos e omitir outros, deformando a memória.

Como boa heroína, ela sofre, se debate em dúvidas e em dívidas: a garota estropiada encontra o bad boy; juntos, falam um idioma comum e traçam planos para um futuro incerto, além de compartilhar viagens ao redor da cela, para usar expressão deliciosa da narradora, em alusão direta às “Viagens ao redor do meu quarto”(1794), do também francês Xavier de Maistre.

Dona de moral flexível, a jovem transita entre a delinquência e a marginalidade e paga um preço altíssimo pela liberdade. Ao mesmo tempo em que vivencia o clima boêmio da Paris da metade dos anos 1960, alimenta uma paixão incorrigível por Julien. O romance voa alto ao trazer o ponto de vista dessa mulher debochada e indomável, mas cuja existência árida ainda não matou o sonho de se ancorar em um amor sólido: “gostaria de ser cruel e sinto vontade de doçura”, afirma.

E se andar é mapear a cidade com os pés, como afirma Lauren Elkin no ensaio “Flanêuse” (2022), em que investiga em quais condições as mulheres caminhavam pelas ruas no contexto parisiense do século 19, a cartografia dessa certa Paris é feita de forma incerta, entre a pulsão do coração selvagem de Anne e a dura reflexão de quem depende da boa vontade de estranhos. Nessa paisagem urbana frequentemente associada nos livros e nos filmes a românticas caminhadas, ela manca, se prostitui e foge dos policiais. Avesso da figura do flanêur em sua fruição despreocupada das ruas, Anne é uma ex-presidiária de “pata quebrada”.

Por isso é tão tocante a imagem inicial do grande voo em direção à liberdade e a consequente queda, simbolizada pelo esfacelamento desse diminuto (e elegante) osso localizado no tornozelo.

A vulnerabilidade da narradora é também a condição para que explore nessa prosa tão cheia de vida o movimento da jovem que precisa abrir o próprio caminho na marra. Pairando no ar naquele “segundo longo e bom” que lhe pareceu um século, ela derruba muros e escolhe o salto para fora das grades dentro da noite escura. A queda arrebenta, mas não destrói. Para quem a lê, esse segundo se dilata em páginas inesquecíveis, marcadas pela gana de palavras.

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STEFANIA CHIARELLI e? professora e pesquisadora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense (UFF). “Epigramas críticos” é uma de suas publicações mais recentes.

“O astrágalo”



De Albertine Sarrazin

Tradução de Mônica Kalil

Prefácio de Patti Smith

Coleção Fábula

Editora 34

208 páginas

R$ 79

SOBRE A AUTORA

Albertine Sarrazin nasceu em 1937, em Argel, então capital da colônia francesa da Argélia. Filha de uma adolescente espanhola, foi entregue ao acolhimento estatal e adotada por um casal de idosos, que lhe deu uma educação rigorosa. Aos dez anos, foi violentada por um tio paterno. Após a mudança da família para Aix-en-Provence, tornou-se rebelde. Em 1952, foi enviada a um colégio interno e, depois, por autorização judicial obtida pelos pais, a um reformatório em Marselha. Fugiu para Paris no ano seguinte. Com uma ex-colega, roubava carros, furtava lojas e se prostituía para sobreviver. Ao tentar assaltar um supermercado, feriu uma vendedora com um tiro. As duas foram presas em agosto de 1953, quando Albertine tinha dezesseis anos. Condenada a sete anos de prisão, foi enviada a Fresnes, onde concluiu o ensino médio por correspondência.

Em 1956, foi transferida para a prisão-escola de Doullens, e seus pais anularam a adoção. Inscreveu-se em estudos literários, mas fugiu antes do início das aulas, em abril de 1957: saltou um muro de dez metros e fraturou o astrágalo. Na fuga, conheceu Julien Sarrazin, ex-presidiário que vivia à margem da lei. Ele a escondeu na casa da mãe, e os dois se apaixonaram. Em setembro de 1958, foram presos em Abbeville: ela por usar documentos falsos; ele por roubo, do qual foi inocentado. Casaram-se em Paris em fevereiro de 1959, com Albertine escoltada por dois policiais.

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Após novos furtos, perseguições e prisões, instalaram-se, em 1964, numa velha casa de aldeia. Ali, Albertine retomou os escritos iniciados durante suas detenções, como “La Cavale” (A fuga) e “Les soleils noirs” (Os sóis negros), primeira versão de “O astrágalo”. Simone de Beauvoir leu “La Cavale” e o recomendou à Gallimard, mas a Pauvert adquiriu os dois romances e os publicou em 1965. “O astrágalo” teve maior sucesso, recebeu o Prêmio dos Quatro Júris em 1966 e levou a autora a trabalhar em sua adaptação cinematográfica. De saúde frágil, Albertine morreu durante uma cirurgia em 10 de julho de 1967, antes da estreia do filme e pouco antes de completar trinta anos. Já havia publicado seu terceiro romance, “La Traversière”.